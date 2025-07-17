Ayşe Tokyaz'ı öldüren caninin kardeşinin de polislikten atıldığı belirlendi

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kayıp başvurusu yaptı.

Genç kadının sosyal medyadan tanıştığı Cemil Koç ile bir süre ilişki yaşadığı ve son kez görüşmek için Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldiği öğrenildi.

Genç kızı evine çağıran Cemil Koç'un Tokyaz'ı alıkoyduğu iddia edildi.

CANSIZ BEDENİ VALİZİN İÇERİSİNDE BULUNDU

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

İncelemelerin ardından Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildi.

CEMİL KOÇ VE YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölüm sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6. katından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARDEŞİ DE POLİSLİKTEN ATILDI

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.