Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu, vakfın amacını ve vizyonuyla ilgili merak edilenleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu, Akit TV ekranlarındaki 'Gün Başlıyor' programına katıldı.

Türkmenoğlu, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın ilk önce dernek olarak kurulup daha sonra vakfa çevrildiğini belirten Türkmenoğlu, vakfın amacından bahsetti.

"Amaç şuydu; gönül coğrafyamızda Türk soylu, Türk kökenli insanlar dünyanın neresindeyse o insanlarla kültürel iş birliğimizi sağlamak, milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, yine hükümetler arası yumuşak güç olayında biraz daha rol oynamak olduğunu söyleyebilirim." diyen Türkmenoğlu, vakfın Türkiye Parlamenterler Birliği ile karıştırıldığını ifade etti.

"Türkiye Parlamenterler Birliği ile karıştırılıyoruz"

"Özellikle vakfımızı Türkiye Parlamenterler Birliği ile karıştıran vatandaşlarımız hatta siyasilerimiz de var." sözleriyle karışıklığa dikkat çeken Ayşe Türkmenoğlu, "Türkiye Parlamenterler Birliği, Meclis’te kurulan ve milletvekillerinin oluşturduğu bir birlik. Ama Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın ufku ve vizyonu çok farklı." dedi.

Türkmenoğlu, daha sonra Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yaptıklarından ve önümüzdeki süreçte neler yapacağından bahsetti.

Ayşe Türkmenoğlu, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın vizyonunu anlattı

"Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın ufku ve vizyonu çok farklı"

Türkmenoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, 2016 yılında kuruldu. Daha önce dernek olarak faaliyet gösteren bir kuruluştu. Dernek hala devam ediyor biz onu sonra vakfa da çevirdik. Ben de kuruluşundan itibaren vakıfta yer alıyorum. Amaç şuydu, gönül coğrafyamızda Türk soylu, Türk kökenli insanlar dünyanın neresindeyse o insanlarla kültürel iş birliğimizi sağlamak, milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, yine hükümetler arası yumuşak güç olayında biraz daha rol oynamak olduğunu söyleyebilirim. Özellikle vakfımızı Türkiye Parlamenterler Birliği ile karıştıran vatandaşlarımız hatta siyasilerimiz de var. Türkiye Parlamenterler Birliği, Meclis’te kurulan ve milletvekillerinin oluşturduğu bir birlik. Ama Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın ufku ve vizyonu çok farklı.

"Gönül coğrafyamız Türkiye Cumhuriyeti’nin 780 bin kilometrekaresinden çok daha büyük."



Şu anda vakfımızın 2016 yılında bu yana yaptığı çok önemli çalışmalar var. Yurt dışından gelen Türk soylu öğrencilerimize çeşitli eğitim imkanları verdik. Öğrencilerimize vakfın gücü doğrultusunda eğitim yardımları yapıldı. Bir taraftan bu eğitimleri yaparken aynı zamanda kültürel birliğimizi anlamak amacıyla maturidi çalıştayı yaptık. Yine Balkanlardan özellikle Çanakkale şehitlerimizin torunlarıyla iletişim kuruldu. Türkiye’de onlar Çanakkale, İstanbul ve Ankara’yı gezdiler. Onlar kendi dedelerinin mezarlarını da buldular Çanakkale’de. Demiştik ya gönül coğrafyamız Türkiye Cumhuriyeti’nin 780 bin kilometrekaresinden çok daha büyük. Tüm dünya olarak da nitelemek lazım.





"Türkiye'nin bu pusulunda bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz"



Bundan sonraki süreçte de Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, hem bu kültürel organizasyonları yapmak bir taraftan da iş dünyası konseyimiz var bizim. İş dünyası konseyimizde de Türkiye’nin sayılı iş insanları var. Sektöründe lider ve güvenilir iş insanlarımız var. Bir taraftan gençlik konseyimiz var. Gençlik konseyimizde de hem burada hem yurt dışında neler yapabiliriz bu projeleri hayata geçirmek isteyen çok heyecanlı gençlerimiz var. Bizim Parlamenterler Vakfı olarak gelecek Türkiye yüzyılında, Türkiye’nin bu lider özelliğini biraz daha bir tık daha ön plana çıkaracağız. Türkiye’yi bir pusula olarak görüyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bu pusulunda bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz.





"Türkiye’nin geleceğinin inşasında ben de söz sahibi olmak istiyorum diyen iş adamlarımızı da konseyimizde görmek istiyorum"



Buradan bu konuya ilgi duyan tüm gençlerimize vakfımızın web sitesini incelemeye ve vakfımızın gençlik konseyine üye olmaya davet etmek istiyorum. Vatanını seven, Türkiye’nin geleceğinin inşasında ben de söz sahibi olmak istiyorum diyen iş adamlarımızı da konseyimizde görmek istiyorum. Bizler şer ittifakı karşısında vatanını seven, dürüst, güvenilir insanların da bir araya gelmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle vakfımız faaliyetlerini icra ediyor. Yakın dönemde vakfımızın faaliyetlerini çok daha rahat göreceksiniz. Vakfımızın üniversitelerde programlarına başlayacağız. Gençlerimizin Türkiye Yüzyılı'yla ilgili ne beklentileri var, bizler neyi hedefliyoruz, onların beklentileri nedir gibi çalışmalar yapacağız."