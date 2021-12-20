Ayşenur Arslan: Laik bir ülkede ekonomi naslara göre yönetilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarıyla ilgili nas açıklamasına Ayşenur Arslan, laiklik üzerinden tepki gösterdi.

Türkiye'de döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artışın yankıları devam ediyor.

Dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla da döviz kuru zirveyi görerek Türk Lirası büyük değer kaybetti.

"NASLAR NE GEREKTİYORSA DEVAM..."

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada faiz indirimi kararında ısrarcı olduğunu belirterek "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan: Ekonomi naslara göre yönetilmesi laikliğe aykırı VİDEO

"LAİK BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ise bugün canlı yayında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

CHP Lideri bu soruya cevap vermekten kaçınırken, canlı yayın sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soruya kendisi yanıt vererek "Oldukça ilginç bir tutum içindeydi Kılıçdaroğlu. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomiden adelete, hiçbir şey nas üzerinden konuşulamaz. İnsanların inançları kendisini bağlar" ifadelerini kullandı.