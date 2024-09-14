Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur'un cenazesi Didim Merkez Camisinden kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi.

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.

Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü. Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

BİNLERCE İNSAN AYŞENUR İÇİN TOPLANDI

Öte yandan helallik alınması öncesi baba Eygi'yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı dileklerini iletti. Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin verdiği büyük insanlık mücadelesini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Her gün onlarca, yüzlerce Filistinlinin katledildiğine işaret eden Kurtulmuş, Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın büyük bir kısmı ile vicdan ve insaf sahibi olanların karşı çıktığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Siyonist İsrail ve işbirlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar." dedi.

"AMERİKAN VATANDAŞI OLMASINA RAĞMEN AMERİKAN MAKALARI HESABINI SORMADI"

"Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır" diyen Kurtulmuş, yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Yaşananların bir insanlık davası olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Bütün dünyanın gözü Gazze'deyken Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer bildiğiniz gibi Batı Şeria topraklarıdır. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür.

İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Rachel Corrie de benzer bir şekilde Filistinlilerin haklarını korurken İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledilmiştir. Rachel Corrie'yi bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Ayşenur kızımızın, evladımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız ve bunlar yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde fitil fitil burunlarından getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İÇİN GİTTİ AMA HAYATINI KAYBETTİ"

Kızını kaybettiği için günlerdir tarifsiz acılar yaşadığını belirten Birden, "Ayşe çok neşe dolu, heyecanlı, hareketli, sevgi dolu, hep barış için çalışıyordu. Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu. Gittiğini bilmiyordum. Öncesinde görüşmemiştik ve bu bana da çok büyük sürpriz oldu. Gittiğini bilmiyordum ve şoke oldum. Acımız çok büyük. Devletimizden tek isteğim kızımın hakkını aramaları. Kızımın kanı yerde kalmasın ve sorumlular cezalandırılsın çünkü benim kızım hedef alındı." dedi.

Olaydan sonra Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu anlatan Birden, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, olayın ilk gününden itibaren benimle irtibata geçtiler, acımızı paylaştılar, başsağlığı dilediler. Bana çok yardımcı oldular. Olayın peşini bırakmadılar ve kızımı bir hafta içinde Türkiye'ye getirdiler. Hepsine çok minnettarım. Dava süreçlerinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Daha başka Ayşeler ölmesin, daha başkaları ölmesin, başka ailelerin canları yanmasın." diye konuştu.

"ORADA YAPTIKLARINI BİZE NEŞEYLE ANLATIRDI"

Birden, bugün yakınlarıyla kızının defin işlemleri için Didim'e gideceklerini ifade etti.

Rabia Birden'in annesi Devran Birden de gözyaşları içinde torunu Ayşenur'u en son 2,5 yıl önce gördüğünü ve torununun kendisine "önümüzdeki ay yanınıza geleceğim" dediğini aktardı.

Torununun en son Antalya'daki dayısı ile Muğla'daki teyzesini ziyaret ettiğini anlatan Birden, "O, bambaşka bir kızdı. Çok yardımseverdi. Birisi bir şey istese ona yardımcı olmak için hemen çaba gösterirdi. Daha önce de birçok yardım kuruluşuyla oralara gitti. 4 ay oralarda kaldı. Çok akıllı bir kızdı. Orada yaptıklarını bize neşeyle anlatırdı. Benim kızım oralarda gitti şehit oldu. Keşke bir daha görseydim. 2,5 yıl önce Antalya'da gördüm bir daha da görmedim, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.