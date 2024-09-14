Ayşenur'un cenazesinde Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında gergin anlar İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye çadırında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi

Dünya, İsrail'in Gazze katliamını ve Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesini konuşuyor.

Eygi, Batı Şeria'da katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail askerler tarafından başından vurularak öldürüldü.

Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yankılar sürerken, cenazesi bugün Aydın'daki Didim Merkez Camisi'nden kaldırıldı.

KURTULMUŞ İLE ÖZEL ARASINDA GERGİN ANLAR

Binlerce kişinin katıldığı törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerginlik ise kameralara yansıdı.

Özel, törende sadece Kurtulmuş'un konuşmasının cenaze töreninde oluşan atmosfere yakışmadığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini Kurtulmuş’a tören sonrası iletti.

"BURADA BİZİM DE AĞZIMIZDAN ÇIKACAK İKİ ÇİFT LAFIN ÇOK YERDE KIYMETİ OLUR"

Özel, Kurtulmuş’a şunları söyledi:

Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya… Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur.



Takdir sizin ama hem tarafsızım deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı.

"SİZ DE KONUŞSAYDINIZ KARDEŞİM, BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKTİNİZ"

Kurtulmuş’un, “Siz de konuşsaydınız kardeşim benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz” sözleri üzerine, Özel, “Onu ben takdir ederim” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.