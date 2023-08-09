Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu Manş Denizi’ni geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu yine hepimizi gururlandıracak bir başarıya imza attı. Bu kez Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

22 yaşındaki Aysu Türkoğlu'ndan gururlandıran başarı...

Aysu Türkoğlu kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe tekrardan yazdırmak için bu sabah 08:00'de İrlanda’nın Bangor kentinden yüzmeye başladı.

Aysu, yaklaşık 12 saatin sonunda İskoçya’nın Portpatrick kıyısından karaya çıktı.

Enlerin arasına girdi

Kuzey Kanalı’nı 2023 yılına kadar geçen yüzücü sayısı 112. Türkoğlu, Kuzey Kanalı’nı geçerek bu yıl kanalı geçenlerle birlikte ilk 160 sporcu içine girdi.

Bununla birlikte Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk olarak da adını tarihe yazdırdı.

Genç yüzücüyü, Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk olan antrenörü Kamil Resa Alsaran ve yakınları da bir tekneyle takip etti.

Bakan Bak tebrik mesajı yayınladı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarısından dolayı Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti.

"Gurur duyduk"

Bakan Bak paylaşımında şunları kaydetti:

Harikasın Aysu!



Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı da geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu’nu gönülden tebrik ediyorum. Gurur duyduk!

Tarihteki rekorlar

Kuzey Kanalı'nı en fazla geçen solo kadın yüzücü dört kez ile Amerikalı Caroline Block. 1988'de İngiliz Alison Streeter kanalı geçen ilk kadın yüzücüydü.

İlk denemesinde o yıla kadarki en kısa sürede geçiş rekorunun da sahibi oldu: 9 saat 53 dakika.

En kısa sürede geçiş rekoru Amerikalı Michelle Macy tarafından 2013'te kırıldı: 9 saat 34 dakika.