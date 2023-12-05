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Aytun Çıray'dan Akşener'e blöf iması! İyi Parti CHP ile ittifak kuracak

Aytun Çıray'dan Akşener'e blöf iması! İyi Parti CHP ile ittifak kuracak Geçtiğimiz aylarda parti yönetimine eleştiriler getirerek istifa eden Aytun Çıray, CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İyi Parti'nin blöf yaptığını ima etti. Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.