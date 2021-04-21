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    Ayvacık açıklarında 18 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen fiber teknedeki göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:52
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    Ayvacık açıklarında 18 göçmen kurtarıldı

    Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında fiber teknede bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    TEKNEDEN 18 GÖÇMEN ÇIKTI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, fiber teknedeki 18 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına ittiği göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Ayvacık açıklarında 18 göçmen kurtarıldı #1

    Ayvacık açıklarında 18 göçmen kurtarıldı #2

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