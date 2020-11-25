Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay'a benzetilen Ayyüce Çınar'ın hastalığı neydi?

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla hem kanser hastalarına hem de diğer sağlık problemi yaşayan kişilere örnek olan genç Ayyüce’den kötü haber geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan ve daha önce birçok kez operasyon geçirmek zorunda kalarak bacağını kaybeden Ayyüce Çınar vefat etti. Peki, Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar hastalığı neydi?

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi.

Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı.

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.

AYYÜCE ÇINAR HASTALIĞI NEYDİ?

Nörofibromatozis, tümörlerin sinir dokusunda oluşmasına neden olan genetik bir hastalıktır. Bu tümörler, beyin, omurilik ve sinirler de dahil olmak üzere sinir sisteminizde herhangi bir yerde gelişebilir. Nörofibromatozis genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde teşhis edilir.

Tümörler genellikle kansersizdir (iyi huylu), ancak bazen kanserli olabilir (malign). Semptomlar genellikle hafiftir. Bununla birlikte, nörofibromatozis komplikasyonları arasında işitme kaybı, öğrenme bozukluğu, kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) problemleri, görme kaybı ve şiddetli ağrı sayılabilir.