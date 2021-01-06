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- Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül hayatı ve şarkıları..
Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül hayatı ve şarkıları..
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 09:37
- Güncelleme : 06.01.2021 - 09:42
2012 yılının ocak ayında gittiği Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren arabesk fantezi müzik sanatçısı, 44 yaşındaydı.
Arabesk şarkılarıyla milyonların hayran olduğu Azer Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Dokunmayın Çok Fenayım, Yaralandın mı Ey Can, Yalan Olur, Ben Sana Vurgunum gibi şarkıları, dillerden dile dolaşan Azer Bülbül, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde sevenleri tarafından gündeme taşındı.
Hayranları Azer Bülbül hakkındaki bilgileri yeniden araştırmaya başladı.
Peki Azer Bülbül kimdir, ne zaman ve nasıl öldü, işte merak edilen detaylar..
AZER BÜLBÜL KİMDİR?
Asıl ismi Subutay Kesgin olan Azer Bülbül, 1 Şubat 1967’de Kars’ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu olan Azer Bülbül, Almanya'da büyüdü.
Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi.
Müzik hayatına 'Garip Yolcu' albümüyle merhaba diyen Azer Bülbül, arabesk tarzını 'Ben Sana Vurgunum', 'Yalan Olur’, 'Fırat' gibi albümleriyle sürdürdü. 1996’da piyasaya sürdüğü 'Ben Babayım' isimli albümüyle büyük çıkış yakalayan Azer Bülbül’ün bu albümünde bulunan 'Dokunmayın Çok Fenayım' ve 'Yaralandın mı Ey Can' isimli parçaları dillerden dile dolaştı.
15 Şubat 2001’de kokain kullandığı tespit edilerek 10 ay hapis cezası alan Azer Bülbül’ün cezası para cezasına çevrildi. 3 sene uyuşturucu tedavisi gören Azer Bülbül, verdiği bir röportajında 18 aydır temiz olduğunu vurgulayarak, bundan sonra o günleri anmak bile istemediğini ifade etti.
AZER BÜLBÜL NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?
Antalya'da kaldığı Şarampol caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı Mostar otelinin 4'üncü katındaki odasında menajeri tarafından ölmüş olarak bulunan ünlü türkücü Azer Bülbül, 6 Ocak 2012'de kalp krizinden hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, sanatçının kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, ölmeden önce depresyon ilacı ve Viagra kullandığı, ancak bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı.
Bir kez evlenip ayrılan Azer Bülbül’ün çocuğu olmadı.
AZER BÜLBÜL ŞARKILARI
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1984: Garip Yolcu
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1986: Esmerin Adı Oya
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1987: Yalan Olur (Yoruldum)
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1988: Güzel Kız
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1989: Fırat (Yürüyorum)
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1990: Ben Sana Vurgunum
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1991: Bir Yudum Su
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1993: Dağlara Yolculuk
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1995 Ben Babayım/ Dokunmayın Çok Fenayım
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1996: Ağıt (Vasiyet)
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1996: Yine Düştün Aklıma Yar/ Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses
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1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses
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1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay
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1997: Hayatımın Şarkıları
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1998: Zordayım & Canım Yanıyor
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1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir
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2000: Dünden Bugüne
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2000: Bana Düştü & Neden Dedo
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2001: Yalan Sevgiler
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2002: Başımda Bela Var/ Yarınsızım Ben
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2004: Azer Bülbül 2004/ Ateş Düştüğü Yeri Yakar
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2005: Seçmeler
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2006: Üzülmedim ki
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2007: Kalemin Kırıldı
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2009: Ne Ağlar Ne Gülersin
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2011: Duygularım
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2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor
AZER BÜLBÜL FİLMOGRAFİ
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2012: Seninki Kaç Para - Mafya
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2008: Vefa Borcu (Başrol)
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2008: Arkadaş (Başrol)
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2002: Rus Gelin
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1998: Bedel (Başrol)
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1985: Mavi Mavi Masmavi