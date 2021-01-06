Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül hayatı ve şarkıları..

Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül hayatı ve şarkıları..

arabesk fantezi müzik sanatçısı Azer Bülbül’ün vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hayranları unutmadı. Azer Bülbül kimdir, ne zaman, neden öldü soruları gündemde yerini aldı.

2012 yılının ocak ayında gittiği Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren arabesk fantezi müzik sanatçısı, 44 yaşındaydı.

Arabesk şarkılarıyla milyonların hayran olduğu Azer Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Dokunmayın Çok Fenayım, Yaralandın mı Ey Can, Yalan Olur, Ben Sana Vurgunum gibi şarkıları, dillerden dile dolaşan Azer Bülbül, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde sevenleri tarafından gündeme taşındı.

Hayranları Azer Bülbül hakkındaki bilgileri yeniden araştırmaya başladı.

Peki Azer Bülbül kimdir, ne zaman ve nasıl öldü, işte merak edilen detaylar..

AZER BÜLBÜL KİMDİR?

Asıl ismi Subutay Kesgin olan Azer Bülbül, 1 Şubat 1967’de Kars’ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu olan Azer Bülbül, Almanya'da büyüdü.

Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi.

Müzik hayatına 'Garip Yolcu' albümüyle merhaba diyen Azer Bülbül, arabesk tarzını 'Ben Sana Vurgunum', 'Yalan Olur’, 'Fırat' gibi albümleriyle sürdürdü. 1996’da piyasaya sürdüğü 'Ben Babayım' isimli albümüyle büyük çıkış yakalayan Azer Bülbül’ün bu albümünde bulunan 'Dokunmayın Çok Fenayım' ve 'Yaralandın mı Ey Can' isimli parçaları dillerden dile dolaştı.



15 Şubat 2001’de kokain kullandığı tespit edilerek 10 ay hapis cezası alan Azer Bülbül’ün cezası para cezasına çevrildi. 3 sene uyuşturucu tedavisi gören Azer Bülbül, verdiği bir röportajında 18 aydır temiz olduğunu vurgulayarak, bundan sonra o günleri anmak bile istemediğini ifade etti.

AZER BÜLBÜL NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Antalya'da kaldığı Şarampol caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı Mostar otelinin 4'üncü katındaki odasında menajeri tarafından ölmüş olarak bulunan ünlü türkücü Azer Bülbül, 6 Ocak 2012'de kalp krizinden hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, sanatçının kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, ölmeden önce depresyon ilacı ve Viagra kullandığı, ancak bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı.

Bir kez evlenip ayrılan Azer Bülbül’ün çocuğu olmadı.

AZER BÜLBÜL ŞARKILARI

1984: Garip Yolcu

1986: Esmerin Adı Oya

1987: Yalan Olur (Yoruldum)

1988: Güzel Kız

1989: Fırat (Yürüyorum)

1990: Ben Sana Vurgunum

1991: Bir Yudum Su

1993: Dağlara Yolculuk

1995 Ben Babayım/ Dokunmayın Çok Fenayım

1996: Ağıt (Vasiyet)

1996: Yine Düştün Aklıma Yar/ Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses

1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses

1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay

1997: Hayatımın Şarkıları

1998: Zordayım & Canım Yanıyor

1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir

2000: Dünden Bugüne

2000: Bana Düştü & Neden Dedo

2001: Yalan Sevgiler

2002: Başımda Bela Var/ Yarınsızım Ben

2004: Azer Bülbül 2004/ Ateş Düştüğü Yeri Yakar

2005: Seçmeler

2006: Üzülmedim ki

2007: Kalemin Kırıldı

2009: Ne Ağlar Ne Gülersin

2011: Duygularım

2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor

AZER BÜLBÜL FİLMOGRAFİ