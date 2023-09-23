Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeniler için çadırkent kurdu 'Antiterör' adını verdiği operasyonun başarılı sonuçlanmasının ardından birçok bölgeyi Ermeni askerlerinden temizleyen Azerbaycan, Karabağ'daki yardıma muhtaç Ermeni vatandaşlarına ise el uzattı.

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ensonhaber.com

Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla 'Antiterör' operasyonu başlattı.

Bu operasyon karşısında Ermeniler sadece "bir gün" dayanbilirken, Azerbaycan ise bölgeyi temizledi.

Bölgede huzuru sağlamak isteyen Azerbaycan askerleri, Karabağ'da bulunan yardıma muhtaç Ermeni vatandaşlarını da unutmadı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği çeşitli gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon Ağdam'dan Hankendi'ye yola çıktı.

Yardım konvoyu, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusa insani konularda destek sağlamak amacıyla gönderildi.

Çadırkentler de kuruldu

Ayrıca Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, Karabağ'daki yardıma muhtaç Ermeniler için Kelbecer, Fuzuli ve Ağdam bölgelerine 1.000 kişilik çadırkentler kurdu.

"Yardımlar devam edecek"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Merkezi Başkanı Mirali Feyziyev, "Konvoy şu anda açık olan Ağdam-Hankendi yolunu kullanarak Hankendi'ye ulaşacak.

İnsani yardım, konvoy varış noktasına ulaştıktan sonra halka dağıtılacak" ifadelerini kullandı. Feyziyev, "Bundan sonra da bu tür insani yardım ürünleri gönderilmeye devam edecek" dedi.