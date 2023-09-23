Karabağ'da Ermenilerden ele geçirilen silahlar Rus Barış Gücü, Azerbaycan’ın ele geçirdiği Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

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İHA

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni silahlı gruplara karşı demir yumruğunu bir kez daha vurdu.

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.

Azerbaycan'ın ele geçirdiği mühimmat

Rus Barış Gücü el konulan mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında “Tor-M2KM” füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, “OSA” füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)