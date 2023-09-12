Azerbaycan bayrağını öpen polis memurundan duygusal açıklama

İHA

Türkiye ve Ermenistan arasında oynanan maçta duygu dolu anlar yaşandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne görevli polis memuru Ramazan Şahin, Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçı giriş kontrolü için görevlendirildi.

Giriş noktasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öpüp başına koyan Ramazan Şahin, büyük takdir topladı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

"Biz iki devlet tek milletiz"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Şahin, şu cümleleri aktardı;

Düzce Emniyet Müdürlüğü olarak milli maç için Eskişehir’de takviye olarak görev aldık. Maçtaki görevimiz üst aramasını detaylı olarak yapmaktı. UEFA’nın almış olduğu bir karar vardı. Biz de bunu uyguladık. Gelen taraftar grubunda üst araması esnasında Azerbaycan bayrağını gördüm. Biz iki devlet, tek millet olduğumuz için kendi Türk bayrağıma nasıl davranmam gerekiyorsa Azerbaycan bayrağına da o şekilde davrandım.