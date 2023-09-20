Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında "Aziz kardeşim, BM Genel Kurulu'nda Azerbaycan'a destek verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını açıkladı.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da tekrar başlatmış olduğu provakatif girişimler de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu söyledi.

Erdoğan'ın bu açıklamasına Azerbaycan'dan yanıt geldi.

Aliyev teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aliyev, şu ifadeleri kullandı: