Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını açıkladı.
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da tekrar başlatmış olduğu provakatif girişimler de vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu söyledi.
Erdoğan'ın bu açıklamasına Azerbaycan'dan yanıt geldi.
Aliyev teşekkür etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
Aziz kardeşim, BM Genel Kurulu'nda Azerbaycan'a destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır