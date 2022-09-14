Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurdu

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze drone'uyla imha ettiği anların görüntüleri yayınlandı.

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan yine rahat durmadı.

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı.

TB2 SİHA'lar Ermenistan hedeflerini imha etmeye başladı

50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze drone'u kullanılarak Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait mevzilerini imha etti

2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.