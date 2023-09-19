Azerbaycan: Hedefimiz toprak bütünlüğümüz Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin yok edilmesi ve sivillerin güvenliği için tedbir alındığını belirtti.

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AA & Ensonhaber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği için tedbir alındığını açıklayan Eyvazov, "Bugün bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı. Askeri tesisler devre dışı bırakıldı." dedi.

Azerbaycan ordusunun, Hocalı bölgesindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli ateş destek vasıtalarıyla imha ettiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivillere yönelik azami hassasiyet gösterildiğinin ve bölgede yaşayan sivillere de bilgilendirme yapıldığının altı çizildi:

"Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tıbbi destek ve yardımlar gösterilecek. Laçın yolu ve diğer noktalarda insani yardım noktaları oluşturuldu."

Azerbaycan'da Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.