Türkiye'nin Azerbaycan'ın özel kuvvetlerinin, komandoları ve diğer birliklerinin katılımıyla "Sarsılmaz Kardeşlik-2021" ortak tatbikatının operasyonlarından görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak düzenlediği ve 20 Eylül’de başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan’da devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye’nin özel kuvvetleri, komandoları ve diğer birliklerinin katılımıyla "Sarsılmaz Kardeşlik-2021" ortak tatbikatının eğitim planına uygun olarak savaş operasyonlarına geçildiği belirtildi.

Azerbaycan ile Türkiye'den Nahçıvan’da Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı - Video

NAHÇIVAN BİRLİKLERİ DE KATILDI

Tatbikata, Nahçıvan Özel Hudut Tümeni birimleri, Nahçıvan Özel Harekat Tugayı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Güvenlik Hizmeti personeli ve Türk askerleri katıldı.

AZERBAYCANLI VE TÜRK KOMUTANLAR SAHADA

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Nahçıvan Garnizonu Komutanı Kerem Mustafayev ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci tatbikat alanında incelemelerde bulundu ve operasyonları izledi.

TATBİKATTA BİRÇOK HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikat kapsamında, düşmanın hakim yüksekliklerini ele geçirme, zırhlı araç konvoyunu pusuya düşürme, devlet sınırını muhafaza etme, çok namlulu roketatar ve topçuların desteğiyle düşmanın ön hattaki düşman birliklerini yok etme, hava birliklerinin desteğiyle saldırıların düzenlenmesi, sivil yerleşkelerin düşmandan temizlenmesi, mağaralarda saklanan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi, yaralıları kurtarma ve araziden tahliye etmek ve diğer görevlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.