Petrol
92.44
-0.78%
Euro
18.2532
0.33%
Dolar
18.2538
0.02%
Altın
999.64
0.06%
Borsa
3352
0.00%
Bitcoin
373.790
-8.78%
BTXN Coin
6.58
-3.37%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

    Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebuhi Ahmedov, Bakü'de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • 14.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

    Ermenistan'ın önceki gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalar dün de devam etti. İki tarafın da kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

    Yaşananların ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlandı.

    Milli marşlar ve dualarla uğurlandılar

    Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü’deki İkinci Fahri Hiyaban’da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi.

    İHA'nın aktardığına göre törene; şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

    49 Ermenistan askeri öldü

    Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

    Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan, ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Ne yazık ki bu sayının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı VİDEO

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #1

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #2

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #3

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #4

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #5

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #6

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #7

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #8

    Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı #9


    Bruma'ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı
    Transfer dosyası

    Bruma'ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ekonomiye etkisi
    Ekonomi

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ekonomiye etkisi

    Elektrikli araba devinden yeni bir yatırım projesi
    Advertorial

    Elektrikli araba devinden yeni bir yatırım projesi

    Görüş Bildir