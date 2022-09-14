Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebuhi Ahmedov, Bakü'de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ermenistan'ın önceki gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalar dün de devam etti. İki tarafın da kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

Yaşananların ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlandı.

Milli marşlar ve dualarla uğurlandılar

Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü’deki İkinci Fahri Hiyaban’da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi.

İHA'nın aktardığına göre törene; şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

49 Ermenistan askeri öldü

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan, ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Ne yazık ki bu sayının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı VİDEO

