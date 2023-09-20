Azerbaycan, TB2 SİHA’larla Ermenilere ait askeri hedefleri vurdu Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait mevzi, mühimmatlar, topçu bataryaları, askeri tesis ve teçhizatları TB2 Bayraktar SİHA’lar ile imha etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Azerbaycan'ın 3 yıl önce Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturmasının ardından Ermenistan'ın provokasyonları bitmek bilmedi. Karabağ'a Ermeniler tarafından döşenen mayınların patlaması sonucu yaşanan ölümler ve çeşitli istihbaratların ardından Azerbaycan'dan operasyon kararı geldi. 'Antiterör Operasyonu' adını verdiği harekatı başlatan Azerbaycan'ın Ermeni silahlı gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu ikinci gününde devam ediyor. Bayraktar SİHA'lar bir kez daha devrede Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait mevzi, mühimmatlar, topçu bataryaları, askeri tesis ve teçhizatları imha etti. Operasyonlarda TB2 Bayraktar SİHA’lar, İsrail yapımı Harop kamikaze İHA ve yüksek hassasiyete sahip silahlar ve mermiler kullanılıyor. 'Başarıyla devam ediyor' Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yürütülen yerel çaptaki terörle mücadele operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi. Askeri araçlar, topçu bataryaları, füze sistemleri, radyo elektronik istasyonlar yok edildi Operasyon çerçevesinde Ermenilere ait mevzilerin, askeri araçların, topçu bataryalarının, uçaksavar füze sistemlerinin, radyo elektronik istasyonlarının ve diğer askeri teçhizatların yok edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Gözden Kaçmasın Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı Haberin Detayları Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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