Azerbaycan Zafer Günü'nü 8 Kasım'a aldı

Azerbaycan "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın kurtuluş tarihi olan 8 Kasım'la değiştirdi.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını sahada gösterdiği askeri gücüyle geri almasından sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzaladığı kararnameye ile Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip, bildiriyi imzaladığı 10 Kasım tarihini, ülkede Zafer Bayramı olarak kutlanmasına karar verdi.

Ancak dün verilen bu karardan bugün vazgeçildi...

ATATÜRK'ÜN ANISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Zafer Günü" ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk dünyası tarihine adı altın harflerle kazınmış büyük şahsiyet Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı.

8 KASIM'A KAYDIRILDI

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi.

Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı, Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiği bildirildi.