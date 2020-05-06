Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Azerbaycan'da, 67 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 127’ye, ölü sayısı ise 28'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 51 ve 62 yaşındaki iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 28 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 24’ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

1536 KİŞİ TABURCU OLDU

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 127’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, 1536 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 170 bine yakın koronavirüs testi yapıldı.