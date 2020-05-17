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- Azerbaycan’da koronadan ölenlerin sayısı 39’a yükseldi
Azerbaycan’da koronadan ölenlerin sayısı 39’a yükseldi
Azerbaycan'da, korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a, toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükseldi.
- İHA
- 17.05.2020 - 17:41
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ
Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla korona virüs testi yapıldı.