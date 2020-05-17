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    Azerbaycan’da koronadan ölenlerin sayısı 39’a yükseldi

    Azerbaycan'da, korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a, toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükseldi.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 17:41
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    Azerbaycan’da koronadan ölenlerin sayısı 39’a yükseldi

    Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    TOPLAM ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ

    Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.

    Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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