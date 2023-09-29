Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın Avrupa'yı eleştirdiği konuşması yeniden gündem oldu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat etmesiyle, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşma dolaşıma girdi. Paşayeva, Avrupa'ya sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye terörle uğraşırken Avrupa ne yapıyor?' dedi.

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ensonhaber.com

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, dün hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde komaya girdiği öğrenilen Paşayeva'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

48 yaşındaki vekil, Türk dünyasında oldukça sevilen ve yakından bilinen bir isim.

Öyle ki Paşayeva, Türkiye’de de sayısız etkinliklere katıldı.

‘Türkiye’nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması’ anlamına geldiğini savunan Azerbaycanlı vekilin vefatı sevenlerini derinden üzdü.

AKPM konuşması yeniden gündemde

Duruşuyla ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Paşayeva'dan geriye tarihi bir konuşması kaldı.

2017 yılında düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde söz alan Ganire Paşayeva, Avrupa ülkelerine sert eleştirilerde bulundu.

'Avrupa terörle mücadelede ne yaptı?'

Türkiye’nin terörle mücadelede üstün bir çaba ve gayret ortaya koyduğunu söylerken, Avrupa’nın ise bu konuda ne yaptığını sordu.

Tarihi konuşmaya ait video, Paşayeva’nın vefatıyla bir kez daha dolaşıma girdi.

"Türkiye terörle can siparane mücadele ediyor"

İşte sosyal medyada konuşulan videoda Paşayeva’nın sözleri…

Bugün Türkiye birçok terör örgütüne karşı can siparane mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa adına insanlık adına da terörle mücadele ediyor ve bu yolda şehitler veriyor.

"Avrupa terör örgütlerin yandaşlarına her türlü kolaylığı sağlıyor"

Peki Avrupa’nın bazı ülkeleri ne yapıyor? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri Türkiye’ye yeterli desteği vermediği gibi Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerin yandaşlarına da her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu son derece üzücü. Üzücü olduğu kadar da kabul edilemez bir durumdur.