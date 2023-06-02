Azerbaycanlı TV spikerinden Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

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Türkiye'de ilk kez ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Erdoğan'ın seçim zaferi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

İstikrar ve güveni seçen halkın tercihi kardeş ülke Azerbaycan'da da çoşkuyla kutlandı.

Seçim haberini anlatan Azerbaycanlı TV spikerinin yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Sonuçları anlatan kadın canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi. Öz ülkemizin sevinci gibi sevindik can kardeşlerimizin adına. Bunu ancak tepeden tırnağa Türk olanlar anlar. Kılıçdaroğlu, önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal oldu.