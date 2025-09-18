Aziz İhsan Aktaş: Rıza Akpolat ve Ekrem İmamoğlu birbirlerini ihbar etti

CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran hukuki süreç devam ediyor.

Bu belediyeleri haraca bağlayan ve tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tüm kirli işleri ifadesinde anlatan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, kamuoyuna da açıklamalar yapıyor.

Aktaş son olarak, TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuştu.

CHP'li belediyelerdeki kirli ilişkileri, siyasi rekabeti ve iç çekişmeleri anlatan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi ve İBB arasındaki gerilime dikkat çekti.

"İMAMOĞLU VE AKPOLAT'IN EKİPLERİ BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİ"

Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat'ın birbirlerinden hazzetmediklerini, çekişme içinde olduklarını ve karşılıklı ihbarlarda bulunduklarını anlatan Aktaş, şunları söyledi:

"Belediyenin içinde Ekrem Bey'e ve Rıza Bey'e yakın iki ekip var. Bunlar sürekli birbirleriyle rekabet içinde, sürekli birbirlerini ihbar ediyor.

"BİZ TARAF OLMAMAYA ÇALIŞTIK"

Biz hem İBB ile hem de Beşiktaş Belediyesi ile çalışıyorduk. Genelde bunun için ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk. İşimizi yapmaya çalışıyorduk.

İşimizi yaparken onların arasındaki siyasi rekabetten uzak durmaya çalışıyorduk. Taraf olmamaya çalışıyorduk. Ama birbirlerini sevmediklerini ve ciddi rekabet içinde olduklarını görüyorduk.

"RIZA BEY, EKREM BEY'İN CEZA ALMASINI İSTİYORDU"

Aralarındaki rekabeti Rıza Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takibinden anlıyorduk. Rıza Bey bu takibi yaparken duygularını ortaya koyuyordu. Ekrem Bey'in davalardan bir ceza alması beklentisi içinde olduğunu anlayabiliyordum.

Başkanların yardımcıları, başkanların birbirlerini sevmediklerini söylüyorlardı."