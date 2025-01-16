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Haber Merkezi

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor...

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Dosyada adı geçen ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine şirketlerinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.

Aktaş'ın avukatı, müvekkili ile ilgili alınan tedbir kararını doğruladı.

Avukat, başka şüphelilere yönelik benzer bir kararın alınıp alınmadığını ise bilmediğini ifade etti.

GÖZALTINA ALINDI

47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturmanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ile üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiğini belirledi. Teknik takip üç ay sürdü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildi.

AKPOLAT GÖZALTINA ALINDI

Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

40 şüpheli, 3 günlük gözaltından sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade işlemleri sürüyor.

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınıyor.

BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE 9 SAVCI

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için bir başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

ÖZER'İN DE İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.