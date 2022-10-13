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- Aziz Yıldırım, İyi Parti'den milletvekili adayı olacak iddiası
Aziz Yıldırım, İyi Parti'den milletvekili adayı olacak iddiası
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 2023'te yapılacak seçimlerde İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 19:11
- Güncelleme : 13.10.2022 - 19:13
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 3 Haziran 2018'de yapılan seçimde başkanlık değişimi yaşandı.
Sarı-lacivertli takımın yıllarca başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, koltuğunu Ali Koç'a devretti.
Yıldırım, başkanlık görevi sonrası gözlerden uzak bir hayat sürdürmeyi tercih etti.
Adaylık iddiasına ilişkin sessizliğini sürdürüyor
Yıllardır sessizliğini sürdüren Yıldırım'la ilgili bugün kulislerde ses getirecek bir iddia dolaşmaya başladı.
Aziz Yıldırım’ın 2023 seçimlerinde İyi Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edildi.
Adaylık iddiasına ilişkin Yıldırım cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.