Baba Vanga 2023 kehanetleri tüyler ürpertti!

Kehanetleriyle efsane haline gelen kör Baba Vanga'nın 2023 yılı için söylediği kehanetler ortaya çıktı. Daha önce birçok kehaneti çıkan Baba Vanga'nın bu sözleri tüyler ürpertti.

Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga, 12 yaşında görme yetisini kaybetti. 1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen kehanetleriyle gündemden düşmüyor.

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga’nın kehanetlerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülüyor.

Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi.

Baba Vanga’nın 2022 yılı için 6 öngörüsünden bazıları gerçek olmuştu. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklama ve kehanetlerini 2023 yılı için mercek altına almaya başladı.

Baba Vanga'nın 2023 için de bazı kehanetleri vardı. İşte o karanlık ve tüyler ürperten 5 kehanet…

Biyolojik silahla saldırı

Baba Vanga’nın geçmişte söylediği açıklamaları ve öngörüleri araştıran uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğini belirtti. Dünya medyasında yer alan haberlerde özellikle büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceğine dikkat çekti.

Dünyanın yörüngesi değişecek

Baba Vanga’nın 2023 yılı için söylediklerini değerlendiren uzmanlar, 2023’te Dünya’nın yörüngesinin değişebileceğini ve bu nedenle çok büyük iklimsel değişikliklerin meydana gelebileceğini öne sürdü. Dünya’nın Güneş’e yakınlaşmasıyla aşırı sıcaklar ve artan radyasyonun insan yaşamını olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, Dünya’nın Güneş’ten uzaklaşması durumunda ise buzul çağına geri dönülebileceğini ve uzun saatler karanlıkta kalınabileceği söylendi.

Güneş tsunamisi

Kör kâhin Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayanlar, Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceğini söylüyor.

Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzmanlar, bu patlama ve fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sıkıntılar meydana gelebileceğini de belirtti. Bu patlamaların sebep olacağı hasarlar ile karanlık çağlara geri dönüleceği de öne sürüldü.

Nükleer patlama

Baba Vanga’nın bir diğer kehaneti ise, Asya kıtasında bir nükleer patlama. Baba Vanga’nın açıklamalarını inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Labaratuvarda insan üretimi

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları yorumlayanlar, 2023’te laboratuvarlarda insan üretileceğini iddia etti. Baba Vanga’nın iddiasına göre gelecekte doğal doğum yasaklanacak ve bütün insanlar laboratuvarda üretilecek.