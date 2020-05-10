Babaannesi ve dedesini darbetti, paralarını alıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Anneler Günü'nde acı bir olay yaşandı. 27 yaşındaki genç, para vermediği gerekçesiyle babaannesi ve dedesini darbetti, 1500 lirasını ve cep telefonunu da zorla alıp kaçtı.

Canından çok sevdiği torunuyla aynı ismi taşıyan 77 yaşındaki Ali Osman S ve eşi 77 Yaşındaki Emine S.'nin yıllardır torunlarından çekmediği eziyet kalmadı.

Tüm ikazlarına rağmen hayırsız torun onları darbedip paraları zorla alıp gidiyor.

Son olarak sabah saatlerinde dedesinin evine giden 27 yaşındaki Ali Osman S. para istedi. Ancak ret cevabı alınca dedesi ve babaannesini darbedip, bin 500 lirayla cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansla şahısları hastaneye kaldırdı.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Yaşlı çift buradaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Dede Ali Osman S. kendilerini torununun darbettiğini ve paralarını aldığı belirterek,"Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor, para istiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Dede ve babaannenin şikayeti üzerine polis ekipleri 27 yaşındaki genci yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.