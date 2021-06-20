Babalar Günü mesajları 2021: Duygusal, kısa-uzun, farklı ve anlamlı Babalar Günü mesajları ve sözleri

Bu yıl da pandemi gölgesinde geçen Babalar Günü için kutlama mesajları araştırılıyor. İşte duygusal, anlamlı ve farklı Babalar Günü mesajları ve sözleri..

Geçmişten bugüne değerini hiçbir zaman yitirmeyen ve adeta çocuklarının gözünde bir süper kahramana bürünen babaların günü gelip çattı.

Dünyada her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü, bu yıl 20 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Bu sene de koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçen bu özel ve anlamlı günde, babalarına mesaj göndererek yanlarında olduklarını hissettirmek isteyenler, anlamlı, farklı ve duygusal Babalar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

İşte en duygusal, farklı ve anlamlı Babalar Günü mesajları ve sözleri 2021...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun. Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun. Sensiz bir Babalar Günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun baba. Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım. Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günü'n kutlu olsun.