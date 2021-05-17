Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü tarihi 2021

Bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü Türkiye'de ne zaman, ayın kaçında?

Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar hız kazanırken, bu yıl ne zaman kutlanacağı da merak konusu oldu.

Milyonlarca evladın babaları için sürprizler hazırladığı, sevgilerini dile getirdiği ve hediyeler aldığı günlerden biri olan Babalar Günü, kutlandığı ülkeye göre farklılık gösteriyor.

Türkiye'de ise her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan bu özel gün, 2021 yılında ne zamana denk geliyor araştırılıyor.

İşte 2021 Babalar Günü tarihi..

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.