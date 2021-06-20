Babalar Günü tarihçesi: Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü, 20. yüzyılın başlarında ABD'nin başkenti Washington'da Sonoro Smart Dodd'ın girişimiyle kutlanmaya başlandı. İşte tüm dünyada resmiyet kazanan Babalar Günü'nün tarihçesi..

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

İlk olarak 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, 2021 yılında da 20 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Dünyaca ünlü arama motoru Google da özel günler için hazırladığı doodle'a bir yenisini ekledi ve Babalar Günü'nü kutladı.

Kullanıcılarına renkli tasarımı ile sürpriz yapan Google, çok sayıda kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Google'ın anasayfasında Babalar Günü görselini gören kullanıcılar, Babalar Günü'nün tarihçesi ile ilgili araştırmalarına başladı.

Peki Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.