BAE: Depremzedelere 260 uçak yardım gönderdik Abu Dabi yönetimi, 6 bin 912 ton acil yardımı gerçekleştirdiği seferlerle deprem bölgelerine ulaştırdı.

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), afet bölgesine yardım elini uzattı.

BAE Savunma Bakanlığı'nın Ortak Operasyonlar Komutanlığı, sarsıntılardan etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yönelik çabaları değerlendirdi.

BAE'nin yardım karnesi

Beş aydan uzun süredir devam eden operasyon kapsamında onlarca kişinin enkaz altından kurtarıldığı ve 13 bin 463 vakanın tedavi edildiği aktarıldı.

260 uçakla ulaştırıldı

Depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılan yardımların 15 bin 164 tona ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, insani yardım, çadırlar, temel gıda ve ilaçlar da dahil olmak üzere 6 bin 912 ton acil yardımın 260 uçakla ulaştırıldığı, 8 bin 252 ton yardım ve yeniden inşa malzemelerinin ise 4 kargo gemisi ile taşındığı aktarıldı.