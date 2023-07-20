BAE Devlet Başkanı, TOGG'u öve öve bitiremedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı. TOGG'u öve öve bitiremeyen Al Nahyan, Erdoğan ile dakikalarca sohbet etti…

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DHA

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Körfez ülkelerinde ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaretleri sırasında devlet liderlerine hediye ettiği milli araç, büyük merak uyandırdı.

Hediyesini dikkatlice inceledi

Kıbrıs’a geçmeden önce son ziyaretini BAE’ye yapan ve burada Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Erdoğan, klasik hediyesini gururla sundu.

Hediye Togg’unu alan Al Nahyan, yerli otomobili dikkatlice inceledi.

Caddede turladılar

Cumhurbaşkanı’na sarılarak hediyesi için teşekkür eden Al Nahyan, daha sonra direksiyonun başına geçti.

Togg’a atlayarak Abu Dabi'nin ünlü Corniche Cadde'sinde tur atan iki lider, otomobil hakkında da bol bol konuştu.

Öve öve bitiremedi

BAE Devlet Başkanı’nın, bu gezi sırasında Togg’u öve öve bitiremediği, her aşaması ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Elektrikli otomobil içerisinde dakikalarca Cumhurbaşkanı ile konuşan Al Nahyan, "Pamukkale beyazı" rengindeki hediyesi için defalarca kez teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı'nı otele bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konakladığı otele götüren Al Nahyan, hevesle bindiği otomobili ile El Vatan Sarayı'na geri döndü.