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    BAE Veliaht Prensi al-Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor

    BAE Veliaht Prensi al-Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor

    BAE Veliaht Prensi al-Nahyan'ın Türkiye ziyaretiyle birlikte, iki ülke arasında yıpranan ilişkilerin onarılması ve yatırımların çeşitlendirilmesiyle ekonomik iş birliğinin artırılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:14
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    Türkiye, dış politikada Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor.

    Mısır ile diyalog süreci devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir görüşme yapılacak.

    PRENS NAHYAN YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

    BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor.

    Zayed al-Nahyan, Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

    Türkiye'ye Veliaht Prens Zayed tarafından 9 yıl sonra yapılacak ziyarette, yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik faaliyetlerin artması hedefleniyor.

    BAE Veliaht Prensi al-Nahyan, yarın Türkiye ye geliyor #1

    YATIRIMLAR ÇEŞİTLENECEK

    Bu kapsamda BAE sermayesinin, Türkiye'de çevrimiçi market ve e-ticaret sektörleri ile elektrik üretimine yatırım yapması bekleniyor.

    Bunun yanında BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor.

    Kasım ayının sonunda Dubai'de Türkiye ve BAE arasında ortak bir iş forumu düzenlenmesi ve her iki taraftan da iş dünyasının bir araya gelmesi bekleniyor.

    YATIRIMLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

    Yaklaşan toplantının ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

    BAE Veliaht Prensi al-Nahyan, yarın Türkiye ye geliyor #2

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