Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Ödemeler bugün... Emeklilere bir kereliğe mahsus 5 bin TL destek ödemesi, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlara bugün yapılacak.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi duyurarak destek ödemelerini açıkladı.

Hemen ardından çalışmalar hız kazanırken, emeklilere 1 defaya mahsus 5 bin lira verilecek.

SSK emeklilerinin ödemeleri aylık alma günlerine göre yatırılmaya devam ediyor.

Buna göre aylık ödeme günleri 17,18,19 olanların ödemeleri 11 Kasım’da, 20,21,22 olanlarınki, 12 Kasım’da, maaşlarını 23,24,25,26’sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri ise 13 Kasım’da gerçekleştirildi.

Bir diğer yandan gözler Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi.

Ödemeler bugün yapılacak

Buna göre Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların ödemeleri bugün yapılacak.

Ayrıca 5 bin lira destekten 10 milyonu aşkın emeklinin faydalanacağı biliniyor.

EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsama dahil.

Bir diğer yandan EYT’ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabilecek.