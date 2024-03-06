Bağcılar Belediyesi her yerde: Kadıköy Belediyesi'nin göndermediği ambulansı gönderdiler Kadıköy ilçesinde CHP'li belediye ambulans göndermeyince durumu öğrenen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir duruma el attı. Özdemir'in talimatıyla Bağcılar'dan Kadıköy'e gelen ambulans, hastanın imdadına yetişti.

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ensonhaber.com

1994 yılı Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olarak görülmekte.

O tarihlerde yapılan belediye seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'ye farklı bir belediyecilik anlayışı getirdi.

1994'ten 2024 yılınan kadar AK Parti belediyeleri, vatandaşın her zor durumunda onların yanında yer aldı.

Kadıköy Belediyesi'nden ambulans talep ettiler

Bunun bir örneği Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Kadıköy ilçesinde Uyanış Sokak'ta yaşayan bir aile, kanser ve yatalak hastası kadın için CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden ambulans talep ettiler.

Ambulans göndermediler

Kadıköy Belediyesi ailenin taleplerine çeşitli bahaneler üreterek ambulans göndermedi.

Belediye görevlileri mazeret gerekçesi olarak ise personelin istifa etmesini öne sürdü.

Bağcılar Belediyesi imdatlarına yetişti

Bu esnada ise eli kolu bağlanan vatandaşın imdadına Bağcılar Belediyesi yetişti.

Başkan Özdemir talimat verdi

Başkan Abdullah Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi'ne ait ambulans Kadıköy'e gönderildi.

"Bağcılar Belediyesi'nden Allah razı olsun"

O anları kamerayla kayıt altına alan vatandaş, "Bağcılar Belediyesi'nden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeye tepki

Daha sonra CHP'li belediyeye de tepki gösteren vatandaş, "Sonra niye CHP'li belediyeler başarısız oluyor, işte bu yüzden başarısız oluyorlar" dedi.