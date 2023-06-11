Bağcılar Belediyesi'nden farkındalık yaratan organizasyon: Çevre için pedal çevirdiler

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Bağcılar Belediyesi çalışmalarıyla tüm belediyelere örnek oluyor.

Çevre bilinci, geri dönüşüm projelerinde öncü olan Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni bir projeye imza attı.

Her yıl düzenlenen çevre etkinliklerinin bu yıl 24'üncüsü düzenlendi.

Etkin çerçevesinde duyarlılık geliştirilmesi ve çevre bilincinin oluşması için bisiklet turu düzenlendi.

Çevre gönüllüsü her yaştan ilçe sakini, sabah saat 07.30’da Bağcılar Belediyesi binası önünde buluştu.

Etkinliğe Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de katıldı. Katılımcılar, Mahmutbey Caddesi üzerinden İSTOÇ Oto Pazarı’na kadar gidip aynı noktaya geri döndü.

Bisiklet turu, belediyenin hizmet binası önünde sona erdi.

Etkinliğin sonunda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Gayet keyifliydi, vatandaşlar ve Türk medyasında önemli temsilcileri ile birlikte çevre duyarlılığı kapsamında bir sürüş gerçekleştirdik. Bu çevre haftamızın 5. programıydı. Hem şenliklerimiz oldu, hem çiçek dağıtımlarımız oldu hem geri dönüşüm defilemiz oldu. Bugün de final programımızı bisiklet sürüşüyle yaptık. Bir anlamda sporun ve bisikletin çevre ve karbon salımı açısından belirtmek istedik. Bir diğer taraftan çevre haftasının bilinirliğini, içselleştirilmesini, aynı zamanda okullarımızda çocuklarımızın bu haftayı teneffüs etmesini arzu ettik. 10 kilometrelik bir parkur hemen hemen herkes tamamladı. Bağcılar Belediyesi olarak çevre konusunda uzun süredir çalışma yürütüyoruz, geri dönüşüm tesisimiz 2015 yılında kuruldu. 2015 yılından bu tarafa karton ve kağıtlardan oluşan geri dönüşümden 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Maddi anlamda cam, plastik, kağıt ve metal konusunda maddi anlamda 350 milyonluk bir israfın önüne geçtik.