3 katlı apartmanın çatısından kopan sıva parçaları, sokakta yürüyen kişiyi teğet geçti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina çatısından henüz bilinmeyen nedenden dolayı sıva parçaları düştü.

O sırada yoldan geçen bir kişi, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAY ANI KAMERADA

Aynı sokaktan saniyeler önce de bir minibüsün geçtiği, geçtikten sonra parçaların düştüğü öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da bina çatısından parçalar düştü VİDEO



"CANINDAN OLABİLİRDİ"

Minibüs sahibi Murat Sarıali, "Bizim bir kazalı motorumuz vardı. Onu kendi minibüsümüzle tamirhaneye getirdik. İndirdikten sonra biz dükkana girdik. Kardeşimi minibüsle yolladım. Sonra dışarıdan ses geldi. Dışarıya çıktığımızda baktık ki sıvalar düşmüş. Ondan önce bir kişi yürüyor, bir saniye daha önde gelse ya da bir adım fazla atsa onun üstüne düşüyordu. Canından olabilirdi. Verilmiş sadakası varmış. On saniye önce olsaydı benim minibüsün üstüne düşecekti." dedi.