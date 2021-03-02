Euro
8.8286
0.43%
Dolar
7.3271
0.43%
Altın
406.72
0.62%
Borsa
1.528
0%
Bitcoin
356.782
1.39%
EXEN Coin
16.60
0.00%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Bağcılar'da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

    Cadde üzerinde ilerleyen bir moto kurye, patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde, içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.

    Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

    MOTO KURYENİN ZOR ANLARI

    Sürücüler göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşarken, bir moto kurye ise çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.

    Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.

    Bağcılar'da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı VİDEO

    Bağcılar da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #1

    Bağcılar'da su borusunun patlama anı VİDEO

    Bağcılar da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #2

    Bağcılar da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #3

    Bağcılar da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #4

    Bağcılar da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir