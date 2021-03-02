Cadde üzerinde ilerleyen bir moto kurye, patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde, içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.

Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

MOTO KURYENİN ZOR ANLARI

Sürücüler göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşarken, bir moto kurye ise çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.

Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Bağcılar'da su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı VİDEO

Bağcılar'da su borusunun patlama anı VİDEO