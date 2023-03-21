Bağcılar'da üst üste inşa edilen ve deprem korkusu saçan bina yıkılıyor Sosyal medyada gündem olan bina, deprem korkusunu tetikledi. Görüntüsüyle dahi korku saçan bina bugün yıkılacak.

Deprem bölgesi Türkiye'de kentsel dönüşüm hızla ilerliyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem önlemin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Korku saçan bir bina da İstanbul Bağcılar'da.

Deprem korkusu uyandıran bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor.

Üst üste iki bina

Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.

Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

Açıklama Bağcılar Belediyesi tarafından yapıldı.

"Bina şu anda boş ve korunaklı durumda"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: