Bağcılar'da üst üste inşa edilen ve deprem korkusu saçan bina yıkılıyor

Deprem bölgesi Türkiye'de kentsel dönüşüm hızla ilerliyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem önlemin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Korku saçan bir bina da İstanbul Bağcılar'da.
Deprem korkusu uyandıran bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor.
Üst üste iki bina
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.
Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
Açıklama Bağcılar Belediyesi tarafından yapıldı.
"Bina şu anda boş ve korunaklı durumda"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor.