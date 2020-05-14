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    Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

    Koronavirüsle mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 15:55
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    Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

    Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin en önemli iki adımı; biri maske diğeri sosyal mesafe...

    Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen iki adımdan biri mutlaka ihlal ediliyor.

    Fotoğraf karelerinin adresi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi...

    Lüks kafeleriyle ünlü bu caddede, eski günleri aratmayan görüntüler çıktı.

    KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT YOK

    Caddeye çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.

    ARAÇ YOĞUNLUĞU DA VAR

    Öte yandan, caddede araçların da yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti. Ayrıca sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü. Bir kadın ise köpeğini, bebek arabasında gezdirdi.

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