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    Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor

    İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, koronavirüse karşı evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 15:12
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    Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor

    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uzmanlar ‘evde kal’ çağrılarına devam ederken, uyarılara aldırmayan bazı vatandaşlar Bağdat Caddesi’ne akın etti.

    BAZI VATANDAŞLAR MASKE BİLE TAKMADI

    İstanbul’da yağmurlu havanın sona ermesinin ardından sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, maske bile takmadı.

    Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların kimi yürüyüş yaparken kimileri bisiklet sürdü. Vatandaşların bazılarının ise küçük yaştaki çocuklarını alarak gezmeye çıktığı görüldü.

    HEM YAYA HEM DE ARAÇ TRAFİĞİ

    Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar bir hamburgercinin önünde kuyruk oluştururken, Bağdat Caddesi’nde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinin arttığı görüldü.

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