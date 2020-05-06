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- Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor
İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, koronavirüse karşı evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı.
- İHA
- 06.05.2020 - 15:12
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uzmanlar ‘evde kal’ çağrılarına devam ederken, uyarılara aldırmayan bazı vatandaşlar Bağdat Caddesi’ne akın etti.
BAZI VATANDAŞLAR MASKE BİLE TAKMADI
İstanbul’da yağmurlu havanın sona ermesinin ardından sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, maske bile takmadı.
Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların kimi yürüyüş yaparken kimileri bisiklet sürdü. Vatandaşların bazılarının ise küçük yaştaki çocuklarını alarak gezmeye çıktığı görüldü.
HEM YAYA HEM DE ARAÇ TRAFİĞİ
Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar bir hamburgercinin önünde kuyruk oluştururken, Bağdat Caddesi’nde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinin arttığı görüldü.