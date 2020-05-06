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Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor

Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı devam ediyor

İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, koronavirüse karşı evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı.