En Son Haber

Gündem Haberleri

Bağış kampanyasında 1 milyar 910 milyon lira toplandı

Bağış kampanyasında 1 milyar 910 milyon lira toplandı

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 1 milyar 910 milyon lira toplandığı bildirildi.