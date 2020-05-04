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    Bağış kampanyasında 1 milyar 910 milyon lira toplandı

    Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 1 milyar 910 milyon lira toplandığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 19:44
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    Bağış kampanyasında 1 milyar 910 milyon lira toplandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu.

    "1 MİLYAR 910 MİLYON LİRA TOPLANDI"

    Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    ""Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar  910 milyon lirayı buldu."

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