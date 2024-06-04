Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında "dolandırıcılık" kavgası Aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan'ın arasında çıkan dolandırıcılık kavgası nedeniyle birbirlerine girdikleri öğrenildi.

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Televizyonda bir moda yarışmasıyla tanınan, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan ile Türk futbolunda büyük vurguna imza atan Seçil Erzan, aynı koğuşta kalıyor.

Ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunlarından sonra tahliye olmasının ardından kendisine zarar veren Bahar Candan, hastaneden geri cezaevine gönderildi.

Ancak cezaevine dönen Candan'ın psikolojisinin bozulduğu ve Seçil Erzan'la dolandırıcılık nedeniyle kavga ettiği öğrenildi.

"Dolandırıcı, dolandırıcı"

Bahar Candan’ın Erzan’a “dolandırıcı” diye hitap etmesi üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Erzan’ın “Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın.” diye karşılık vermesi üzerine Candan’ın ses tonunu yükselterek “Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı” diye sürekli bağırması üzerine infaz koruma memurları koğuş içerisine girdi.

Candan uyarı aldı

Emrullah Erdinç'in haberine göre; önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.

Bahar Candan’ın, sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

"Erzan'la vakit geçirmek istemiyorum"

Cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, katıldığı bir YouTube kanalında cezaevi günlerini ve Seçil Erzan’ı anlatmıştı.

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini söyleyen Candan, “O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için.” demişti.