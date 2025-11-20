Bahar Feyzan, deprem bölgesindeki konutlardan övgüyle bahsetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor...

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Bakan Murat Kurum önderliğinde, asrın inşa seferberliği başlatıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Deprem bölgesinde bulunan illerde, bugüne kadar binlerce konut ve iş yeri inşa edildi.

11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

DEPREM KONUTLARINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Bahar Feyzan, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.

Bahar Feyzan, Adıyaman’da gördüğü deprem konutlarını överek "Biz başka bir dünyada yaşıyoruz, orada insanlar bambaşka bir yaşam standardına kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ VE TEVECCÜH ARTIYOR"

Feyzan, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevginin ve teveccühün arttığını söyledi.

Feyzan, deprem bölgesinde muhalefetin düşündüğünün aksine farklı bir tablo olduğunu belirterek şunları söyledi:

Adıyaman’daydım. Gerçekten biz burada başka bir dünyada yaşıyoruz. O depremdeki insanlara uydu sitelerle başka bir yaşam kuruluyor. Erdoğan’a sempati ve teveccüh o bölgede artıyor. 'Deprem bölgesi bize oy verecek’ diye düşünülüyorsa, hiç zannetmiyorum.

"BU EVLERLE GERÇEKTEN BİR TIK ÜSTE ÇEKİLMİŞ YAŞAM VAR"

Devletin depremzedelere yalnızca barınma ihtiyacı sunmadığını, yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen konutlar inşa ettiğini vurgulayan Feyzan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Devlet sadece ‘Al burada barın’ dememiş; ‘Sana daha iyi bir yaşam standardı sunayım’ demiş. Bu evlerle gerçekten bir tık üste çekilmiş bir yaşam var. Özgür Özel’in gidip yerinde görmesi gerekiyor.

ADIM ADIM SONA YAKLAŞILIYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 350 bin konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.