Bahar Feyzan, 'deprem konutları' eleştirilerine tepki gösterdi: İyi dediğim için dayak yiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşlara verilen sözler tutuluyor...

6 Şubat depremlerinin ardından depremden etkilenen illerde yapılan çalışmalarla bölge adeta şantiye alanına döndü.

İki yılın sonunda 350 bin konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat devam ediyor.

Vatandaşların takdirini toplayan deprem konutlarına bir övgü de geçtiğimiz günlerde muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Bahar Feyzan'dan gelmişti.

DEPREM KONUTLARINI ÖVDÜ

Feyzan, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlatmıştı.

Bahar Feyzan, Adıyaman’da gördüğü deprem konutlarını överek "Biz başka bir dünyada yaşıyoruz, orada insanlar bambaşka bir yaşam standardına kavuşuyor." ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ VE TEVECCÜH ARTIYOR" MESAJI

Feyzan, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevginin ve teveccühün arttığını söylemiş, deprem bölgesinde muhalefetin düşündüğünün aksine farklı bir tablo olduğunu belirterek şu sözleri sarf etmişti:

Adıyaman’daydım. Gerçekten biz burada başka bir dünyada yaşıyoruz. O depremdeki insanlara uydu sitelerle başka bir yaşam kuruluyor.



Erdoğan’a sempati ve teveccüh o bölgede artıyor. 'Deprem bölgesi bize oy verecek’ diye düşünülüyorsa, hiç zannetmiyorum.



Devlet sadece ‘Al burada barın’ dememiş; ‘Sana daha iyi bir yaşam standardı sunayım’ demiş. Bu evlerle gerçekten bir tık üste çekilmiş bir yaşam var. Özgür Özel’in gidip yerinde görmesi gerekiyor.

YAPILAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Feyzan, YouTube kanalından yeni bir paylaşımda daha bulundu...

Bahar Feyzan açıklamalarında, deprem konutlarına ilişkin sözlerine yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Ne yapayım, söylemeyeyim mi? Yalan mı atayım size?" çıkışı yaptı.

"DEPREM KONUTLARINA İYİ DEDİĞİM İÇİN DAYAK YİYORUM"

Bahar Feyzan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

Muhalefet ile ilgili iyi bir haber verdiğimde acayip takdirler, teşekkürler ya da 'Söylemen gereken zaten bu'...



Bir taraftan da deprem konutlarına baktığım için ve iyi dediğim için dayak yiyorum



Ne yapayım, söylemeyeyim mi? Yalan mı atayım size?

"GAZETECİ HER ŞEYE RAĞMEN GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLEN KİŞİDİR"

Yalandan gazetecilik mi yapayım?



Hani muhalefete de işte 'müthişler, önde gidiyorlar, kazanıyoruz' şeklinde mi diyeyim. Ve ya olmayan şeyleri mi söyleyeyim.



Ben duygularımla yayın yapmıyorum. Gazeteci, gördüğünü söyleyebilen her şeye rağmen kişidir.

HEDEF 2025 YILI SONUNA KADAR TOPLAM 452 BİN 983 KONUT VE İŞ YERİNİN TESLİMATININ TAMAMLANMASI

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.