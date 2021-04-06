Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin güvenirliğinden bahsedilemeyeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda görüşlerini açıkladı.

MHP Lideri, AYM'nin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

"KAPISINA KİLİT VURULMALI"

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi’nin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve Mahkeme Başkanı’nın tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin bir darbe mirası olduğu ortadadır. Merhum İsmet İnönü, 1954 seçimleri kampanya döneminde ilk mitingini 9 Nisan 1954’de Malatya’da yapmış, buradaki konuşmasında Anayasa Mahkemesi ihtiyacına temas etmiştir. Ayrıca ve daha önemlisi, 12 Ocak 1959’da toplanan CHP’nin 14.Büyük Kongresi’nde yayımlanan 'İlk Hedefler Beyannamesi'nde Anayasa Mahkemesi’nin kurulması hedeflenmiş, 27 Mayıs darbecilerinin ilk icraatı da bu hedefi hayata geçirmek olmuştur.

"BİZ NEYİN NE OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecek, daha verimli, daha etkin çalışması sağlanabilecektir. Hiç kimse bize durum hatırlatması yapmasın, biz neyin ne olduğunun farkındayız. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez. Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek mahkeme kurmaya muktedirdir, buna da hakkı vardır. Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır." dedi.

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istedi VİDEO