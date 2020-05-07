En Son Haber

Gündem Haberleri

Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır

Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır

Devlet Bahçeli: "Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir."