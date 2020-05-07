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    Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır

    Devlet Bahçeli: "Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir."
    • AA
    • 07.05.2020 - 20:01
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    Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır

    Devlet Bahçeli: "Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir.

    Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar avuçlarını yalayacaklardır."

     

     

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