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- Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır
Bahçeli: Tembih ve tedbirler herkes için bağlayıcıdır
Devlet Bahçeli: "Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir."
- AA
- 07.05.2020 - 20:01
Devlet Bahçeli: "Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir.
Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar avuçlarını yalayacaklardır."