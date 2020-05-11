Bahçeli'den İYİ Parti ve HDP'ye ağır gönderme

Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye karar verdiklerini söyleyen Erdoğan'a Bahçeli aynı dakikalarda destek tweet'leri attı. Bahçeli, hedefine ise HDP ile İYİ Parti'yi aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP'yi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak işaret etmesi ve sonrasında HDP’li Sırrı Süreyya Önder'den gelen “Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum.” açıklaması, Devlet Bahçeli’nin gündemine geldi.

MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na yönelik yaptığı açıklama sırasında art arda tweet'ler atarak, HDP ve İYİ Parti'ye yüklendi.

"ÜÇ AYAKLI MASA KURULMUŞTUR"

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur.

Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP’in 'Memleket Masası' kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üç ayaklı bir masa zaten kurulmuştur.

HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler, akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır.

"KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KALABALIK MASALAR TEHLİKELİDİR"

Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. 'Memleket Masası' diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır.

"CUMHUR İTTİFAKI MASADA DEĞİL, GÖNÜLLERDEDİR"

Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.

Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir."